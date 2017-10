– Dette er en historisk dag for oss

NAMSOS/RØRVIK: – Jeg kan ikke si annet enn at dette er helt fantastisk, sier ordfører i Vikna, Amund Hellesø.

Mandag formiddag kom nyheten om at Widerøe oppretter direkterute mellom Rørvik, Namsos og Oslo.

Slapp jubelen løs

– Dette er noe vi har jobbet med lenge. At vi har fått det til viser at det å være løsningsorientert og hjelpe hverandre kan gi resultater, mener ordføreren.

Også ordføreren i Namsos, Arnhild Holstad, slapp jubelen løs mandag formiddag.

– Det er nesten slik at vi kan kalle dette historisk. Så vidt jeg vet er dette første gang det er ei direkterute mellom Rørvik, Namsos og Oslo. I tillegg vil kortrutenettet bli bedre enn det har vært. 4. desember starter rutene opp, og da vil det være mulig å komme seg direkte til Oslo tidlig på formiddagen både mandag, onsdag, fredag og lørdag, forklarer Holstad.

– Hva betyr dette for både næringslivet og for privatpersoner?

– Jeg tror at direkteruta vil hjelpe til med å utløse privatmarkedet. Dette er ei kommersiell rute, og Widerøe har sagt at de er villige til å sette inn flere avganger hvis dette viser seg å være populært.

Mye jobb

Det har vært en lang og intens kamp for å få bedret rutetilbudet etter at det 1. april i år ble endret.

– Vi har holdt på lenge med dette, og at vi får det til nå har vært avhengig av at både jeg og Amund Hellesø har klart å bli enige. I stedet for at vi har sittet på hver vår kant og krevd det beste hver for oss, har vi samarbeidet godt og kommet fram til noe som fungerer bra for begge parter, sier Holstad.

Både Holstad og Hellesø roser av de involverte partene for et godt og konstruktivt samarbeid.

Begge roser samferdselsdepartementet for å ha hørt på behovene fra kommunene.

– Jeg vil gi honnør til departementet. Etter at saken kom på deres bord har de vist handlekraft og vist at de ser hvor viktig dette er for Namdalen. Jeg tror egentlig ikke folk flest skjønner hvor viktig dette flytilbudet er for blant annet næringslivet, sier Hellesø.

– Veldig god prosess

– Det har vært en veldig god prosess, og vi har fått gode innspill fra blant andre næringsforeningene for hvilke ønsker og behov de har. Vi har vært klare fra første stund på at det flytilbudet som ble satt i gang 1. april i år ikke var godt nok, sier Holstad.

Allerede nå er det mulig å bestille billetter direkte til Oslo fra enten Rørvik eller Namsos. I korte ord er endringene som følger:

NAMSOS

Ny direkterute Oslo-Namsos/Rørvik mandag, onsdag, fredag og søndag/lørdag. Ny forbedret tidtabell Trondheim – Namsos.

RØRVIK

Ny direkterute Oslo-Namsos/Rørvik mandag, onsdag, fredag og søndag/lørdag. Ny forbedret tidtabell Trondheim – Rørvik. Nytt nattstopp i Rørvik mandag-lørdag.