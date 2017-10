Havnet i grøfta og snurret rundt

NÆRØY: Politiet fikk inn ei melding om ei utforkjøring like ved kirka i Kolvereid. Meldinga kom inn til politiet klokken 07.10, men de valgte å ikke sende en patrulje ut til stedet på grunn av at meldinga kom inn til dem etter at nødetatene hadde vært på stedet.

- Ja, vi gikk inn ei melding om en bil som hadde vært i grøfta en tur. En patrulje fra oss var i kontakt med bilfører etter ulykka, og det skal ikke være snakk om personskade. Vedkommende skulle en tur innom legevakta, og skal ha vært litt omtåket og klaget over å ha vondt i ei skulder. Bilen skal ha snurret rundt og fått litt hard medfart, forteller operasjonsleder hos politiet i Trøndelag.