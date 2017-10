Her er ukas første morgenrapport

Og bortsett fra et par trafikkontroller med null reaksjoner gjelder det samme for Nord-Trøndelag for øvrig, får vi vite av politiets operasjonssentral tidlig mandag morgen.

Stiv kuling

Yr.no melder om sol og temperaturer på 6-7 grader flere steder i Namdalen i dag. I Røyrvik ligger temperaturen på minussiden mandag morgen. Den er ventet å stige til rundt null i løpet av dagen.

Det ble i natt sendt ut varsel om periodevis stiv kuling for Rørvik.

- Sørøst stiv og periodevis sterk kuling utsatte steder. Sol, men noe mer skyet i grensetraktene, heter det i meterorologens tekstvarsel mandag morgen.

Statens vegvesen melder at det i dag er manuell dirigering på E6 ved Lassemo på grunn av asfaltarbeid. Dette gjelder i tidsrommet 06.00 til 17.00.

Prisvinnere

På Namdalsavisa kan du i dag lese om Irja Lipsonen Foss og Øyvind Foss, som fikk utdelt Nidarosen i helga.

Her kan du også lese at innbyggerne i Flatanger har gitt mest i fylket til årets TV-aksjon.

Hos Trønder-Avisa kan du lese at den kinesiske entreprenøren som leverte billigste anbud på Beitstadsundbrua vurderer å gå til rettslige skritt etter å ha blitt utelatt fra konkurransen.

Øvrige nyheter

Aftenposten: Rekordprosjektet E39 kan krympe enda litt mer.

Dagbladet: Ikke mer Kina-luksus for havnetopper.

VG: Halvparten av asylbarn med midlertidig opphold har forsvunnet.