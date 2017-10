Fylkesrådet sender brusaken videre

STEINKJER: Saken ble behandlet i fylkesrådet tirsdag, men der ble det rett og slett vedtatt å sende saken videre til den nye Trøndelag fylkeskommune

Årsaken er ifølge Trønder-Avisa at de frykter saken kan skape presedens, og at det kan få store konsekvenser for Trøndelag.

Fylkesrådet sier nei til kineserne i Beitstad Fylkesrådet innstiller på at tilbudet det kinesiske selskapet har gitt på å bygge broen over Beitstadsundet avvises.

Det var i forrige uke at fylkesrådet foreslo å utelukke det kinesiske selskapet som hadde levert anbud på å bygge Beitstadsundbrua. Det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group kom med det klart billigste anbudet, men siden selskapet er fra et land utenfor EØS – er det opp til vegeieren å bestemme om tilbudet skulle vurderes. Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik valgte på vegne av vegeieren, Nord-Trøndelag fylkeskommune å avslå tilbudet fra kineserne, og begrunnet det med at fylkesrådet ønsker å bidra til lokal sysselsetting og verdiskaping. Dette til tross for at kineserne ligger 40 millioner kroner under neste tilbyder i pris.

Nå er saken altså oversendt den nye fylkeskommunen til endelig avgjørelse.