Søker om godkjenning

NÆRØY: Trondheimsfirmaet Chic Clinic har søkt Nærøy kommune om godkjenning av lokaler hos Face2Face i Kolvereid sentrum. Firmaet driver med såkalt microblading, behandling av øyenbryn.

I søknaden er det oppgitt at det er ønske om å jobbe på Kolvereid to-tre dager i måneden i samlokalisering ned Face2Face. Årsaken til at trondheimsfirmaet ønsker å jobbe på Kolvereid er at innehaveren, Ragnhild Katrine Hallan, opprinnelig kommer fra stedet og fortsatt har familie der.