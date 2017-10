Tiller nominert til Bokhandlerprisen

NAMSOS: – Av over hundre nominerte titler er dette de største favorittene blant bokhandlerne, sier Trine Stensen, direktør i Bokhandlerforeningen.

Mens noen holder kriminalromanen høyest, er det familiedramaet som treffer andre best. To barnebøker er også med blant årets bokhandlerfavoritter. I tillegg til namsosingen Carl Frode Tillers «Begynnelser».

Disse er nominerte til Bokhandlerprisen 2017:

Lars Saabye Christensen, «Byens spor», Cappelen Damm

Tom Egeland, «Lasaruseffekten», Aschehoug

Helga Flatland, «En moderne familie», Aschehoug

Jørgen Jæger, «Guden», Juritzen

Jan Kjærstad, «Berge», Aschehoug

Maja Lunde, «Blå», Aschehoug

Maria Parr, «Keeperen og havet», Samlaget

Siri Pettersen, «Bobla», Gyldendal

Trude Teige, «Pasienten», Aschehoug

Carl Frode Tiller, «Begynnelser», Aschehoug

Bokhandlerprisen er bokhandlernes egen pris og deles ut etter avstemming blant alle som arbeider i norsk bokhandel. Boka det stemmes på må være av årets bøker og av en norsk forfatter innenfor skjønn/generell litteratur, også barne- og ungdomsbøker. Bokhandlerprisen er en bronsestatuett: «Takk for boken», utført av billedhugger Nils Aas.

Bokhandlerprisen ble delt ut første gang i 1948. Da het den «Takk for boken» og prisen og ble tildelt Sigurd Hoel. Da tradisjonen ble gjenopptatt i 1981, etter tolv års opphold, fikk den navnet «Bokhandlerprisen». I 1998 ble reglene endret slik at Bokhandlerprisen også kan utdeles til forfattere som har fått prisen tidligere, og fra 2008 startet man med nominasjon til Bokhandlerprisen. I fjor gikk prisen til Vigdis Hjorth for «Arv og miljø».

Bokhandlerprisen deles ut 23. november på Litteraturhuset i Oslo.