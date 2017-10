Brannvesenet rykket ut til fabrikken i Follafoss i natt

Det var klokken 03.42 at nødetatene fikk melding om branntiløp på MM Karton Follacel i Follafoss.

- Det dreide seg om et svært lite branntilløp. Bedriften tok i hovedsak hånd om dette selv, men ble bistått av brannvesenet, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Trond Volden.

Ifølge Volden skal det ha oppstått noen gnister og flammer i et tørkehus.

Ingen kom til skade under hendelsen.

Operasjonslederen kan ellers melde om en stille og rolig natt i Namdalen og Trøndelag.

Regnvær

På yr.no meldes det om regnvær flere steder i Namdalen i dag. Temperaturen vil ligge på 6-7 grader midt på dagen.

- I natt dreining til vestlig liten kuling utsatte steder, stiv kuling på kysten, i formiddag økende til vest og sørvest sterk kuling. Regnbyger, snøbyger over 600-800 m. I kveld vestlig stiv kuling. Regn, skriver meteorologen i tekstvarselet for Trøndelag.

Skal du ferdes langs veiene i dag, kan det være greit å ta en titt på trafikkmeldingene. De finner du her.

Nytt liv

På Namdalsavisa kan du i dag lese om de som nå må flytte fra asylmottaket i Namsos. Mottaket stenger offissielt 31. oktober.

Les også om Daniel Haugan som nå starter opp egen bilforretning i Namsos.

Her kan du også få med deg at et fiberbrudd rammet mobil- og bredbåndskunder i flere kommuner i går.

Oslo-avisene

Aftenposten: Listhaugs nye ankomstsenter: Vil tappe mobiler og bruke avansert datainnsamling for å sjekke asylsøkere.

VG: Nå slippes 2800 nye dokumenter om drapet på Kennedy.

Dagbladet: Pass på! Glatte veier flere steder på Østlandet.