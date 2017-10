Natt til søndag er det slutt på sommertida. Klokka 03 stilles klokka en time tilbake – til 02.

Norge har hatt sommertid hvert år siden 1980 og tidspunktet for skifte mellom normaltid og sommertid er felles for landene i EØS-området og besluttet gjennom et EU-direktiv. Natt til 25. mars 2018 stilles klokka fram for en ny periode med sommertid.