Milliongevinst på gårdsalg

GRONG: – Det er vel ikke noe mer å si, enn at den høye inntekta har å gjøre med salget av gården. Det er vel ganske innlysende at dette er ei inntekt jeg vil ha en gang, sier Tor Arild Elstad når NA får tak i ham på telefon.

Med ei inntekt på 7.896.336 kroner og en formue på 7.081.054 kroner i 2016, er han den grongningen med suverent høyest inntekt i 2016.

Nummer to på lista, Namsen Auto-grynder Svein Roger Nordbakk, tjente nesten fire millioner kroner mindre enn Elstad i fjor.

Men også Nordbakk har til salt i maten med sine snaut fire millioner kroner i inntekt og godt og vel 12 millioner kroner i formue.

Omstridt gårdssalg

For Tor Arild Elstad er salget av gården et avsluttet kapittel. Men gården har blitt en het potet etter at Elstads tidligere nabo, Anne Ulvig, høsten 2016 la 10,4 millioner kroner på bordet og kjøpte den.

Tanken er å bruke Elstad gård som tilleggsjord til gården Elstadneset som Ulvig driver i dag.

Da konsesjonssøknaden hennes skulle behandles av kommunestyret i vår, bråsnudde imidlertid Arbeiderpartiet og nektet Ulvig konsesjon sammen med Senterpartiet og SV. Dette skjedde etter at Arbeiderpartiet i lang tid hadde gått inn for å gi Ulvig konsesjon.

Ulvig har klaget på konsesjonsnekten, en klage kommunestyret avviste da saken på nytt var opp til behandling tidligere i høst.

Ingen konsekvenser

Klagen er nå sendt til Fylkesmannen som har signalisert at han vil behandle den i begynnelsen av desember.

Elstad er spent på utfallet av klagen. Men ikke fordi den vil få konsekvenser for ham personlig.

– Jeg har solgt gården. Det er kjøper som har konsesjonsrisikoen. Så om Anne Ulvig ikke får konsesjon, må jeg ikke betale noe tilbake. Men jeg tror nå hun får konsesjon når Fylkesmannen har sett på saken.