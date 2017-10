Skal hylles i Wood of Fame

NAMSOS: Hall of Fame er kjent fra flere andre byer, men under Woodlandfestivalen lanseres det som skal bli en egen hyllest til Namdalens mest betydningsfulle kulturpersonligheter.

Musikkmesse under Woodlandfestivalen samler bransjen Fagdag om framtida Innenfor de kreative bransjene står man overfor nye utfordringer i framtida. Vegen videre skal diskuteres under Woodlandfestivalen.

Hvert år skal et nytt tre langs vegen mellom Rock City og Rema 1000 Rock City lyses opp og bli oppkalt etter en person som har hatt betydning for kulturlivet og den kreative kunsten fra Namdalen.

– Lanseringsår

I det første året er det to personer som skal innlemmes, og de er valgt ut av en jury ledet av Trond Gunnar Skillingstad, Øystein Tungseth, Tor Jørgen Olsen og Ina Dahl i Woodland.

– Dette er et lanseringsår, så juryen har valgt ut de to første som blir innlemmet, men tanken er at det neste år skal være forslag og avstemning blant folk flest som teller med i juryavgjørelsen også, forklarer Ina Dahl.

– Vi har valgt ut to personer som har hatt stor betydning for den posisjonen Namsos og Namdalen har i dag, men som kanskje ikke har vært like mye løftet fram i andre sammenhenger, forklarer juryleder Trond Gunnar Skillingstad.

– Dette er to personer som har hatt veldig stor betydning for utviklinga av musikkmiljøet, og er til stor inspirasjon til kommende generasjoner. Gjennom musikken har de klart å bygge stolthet til en generasjon, tilføyer Ina Dahl.

– Samtidig skal Wood of Fame se ut over det som bare har med musikk og rock å gjøre, forklarer juryleder Trond Gunnar Skillingstad.

Skal lyses opp

De to trærne som står på hver side av tangentfotgjengerfeltet ved Rock City skal lyses opp, og det blir satt opp en plakett i form av et sagblad med navnet på de to første medlemmene av Wood of Fame inngravert.

Belysninga er satt opp midlertidig under Woodlandfestivalen. Men det er meninga at det skal bli en permanent installasjon som kan stå i vinterhalvåret.

Etter hvert som nye medlemmer kommer til, vil hele alleen med trær langs Sverres gate bli opplyst. Statskog og Ullvaren Eiendom er sponsorer av prosjektet, som er i regi av Woodlandfestivalen, etter en ide av Jan Aage Hals.

Torsdag kveld blir det ei egen markering ved trærne når lyset skrus på.

– Det blir en liten innlemmingsseremoni med et kulturelt innslag i tråd med de to som skal innlemmes. Hvem det er, får de som møter opp vite der og da, forklarer Ina Dahl.

– Vi gleder oss i hvert fall veldig til å røpe hvem som får hederen. For dette er en hemmelighet som vi har holdt på kjempelenge, legger hun til.