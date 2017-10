NAMSOS: Med fire strake tap og til dels stygge sifre i de innledende kampene, har namsosingene fått et brutalt møte med 3. divisjon denne høsten.

Lørdag kom imidlertid lyspunktet da blåtrøyene slo Vikhammer 21–16 i egen hall.

Stillingskrig

Heimelaget tok styringa fra start, men inviterte gjestene mer inn i kampen utover i første omgang.

Til pause sto stillinga 12–9 i favør Namsos.

Andre halvdel var preget av stillingskrig mellom to lag som begge jaktet seieren.

Vikhammer kjempet tappert, men Namsos red av stormen og kunne til slutt juble for sesongens første poeng.

Opptur

– Denne seieren trengte vi, konstaterer Namsos-spiller Theresa Kvarme Hansen etter kampslutt.

– Vi visste dette var en kamp vi kunne vinne og jeg synes vi leverer mye bedre spill i dette oppgjøret enn de foregående, fortsetter hun.

Mens namsosingene dominerte i 4. divisjon sist sesong, kom den nye tilværelsen i 3. divisjon som et sjokk for laget.

– Det har uten tvil vært en tøff start for oss. Vi var forberedt på at det ville bli en overgang, men ikke at det skulle være så mange sterke lag med. Nivået i 3. divisjon har definitivt hevet seg siden vi var der sist, fastslår Kvarme Hansen.

Gir motivasjon

Lørdag var imidlertid Namsos tilbake på vinnerføret i en kamp der vertene fortjent stakk av med seieren.

– Jeg synes vi tok føringa fra start og selv om vi har en del å gå på rent spillmessig fortsatt, gjør vi mindre tekniske feil nå samtidig som at vi står bedre i forsvar, sier Kvarme Hansen.

Neste helg gjester Tynset og Kolstad Namsoshallen.

– Seieren i dag gir oss ekstra motivasjon foran fortsettelsen, konstaterer Namsos-spilleren.