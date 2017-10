Kjørte utfor - tatt for ruskjøring

Like før klokken 06.00 mandag morgen melder politiet om at en bilfører har blitt tatt for ruskjøring etter å ha kjørt utfor veien i Namdalseid.

– Fører ble også pågrepet for besittelse av narkotika, skriver politiet, som opplyser om at det har vært ei rolig natt i Namdalen.

Vanskelige kjøreforhold

Yr.no har sendt ut varsel om at det er vanskelige kjøreforhold i Møre og Romsdal og Trøndelag på grunn av sludd- og snøbyger.

– Det er nødvendig å være skodd etter forholdene, skriver de.

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag mandag:

Nordvest liten og periodevis stiv kuling utsatte steder, fra i ettermiddag frisk bris, dreiende vestlig. Sluddbyger eller snøbyger, senere regnbyger under 200-400 m. Fra i kveld sørvest stiv til sterk kuling på kysten sør for Halten. Regn og regnbyger, nedbør som snø over 300-600 m.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om at klargjøringa for byggeprosjektet til over 100 millioner er godt i gang i Flatanger.

Du kan og lese om at Namsos barne- og ungdomskorps gikk seirende ut av korpskonkurransen Steinkjerspæll i helga.

«Gamle» og unge talenter gjorde årets utgave av Late Night October Show til et høydepunkt i høstmørket Spinnvill oktoberfest i Gimlehallen Det var lite høstdepresjon å spore da en solid knippe av Overhalla og Namdalens største musikalske talenter inviterte til The late October show.

På Trønder-Avisas nettsider kan du lese saken om at kineserne kan få bygge broen i Beitstad likevel, mens toppsaken på VG mandag morgen er at uttalelser fra statsminister Erna Solberg (H) blir tolket som at karbonfangst og lagring av CO₂ i Nordsjøen vil koste over astronomiske 70 milliarder kroner.