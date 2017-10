– Dette blir nok godt mottatt av havbruksnæringa

Regjeringen har besluttet hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får i 2017.

– Endelig er beslutningen kommet, og det er svært gledelig at regjeringen etter en helhetsvurdering gir grønt lys for økt produksjon av laks i produksjonsområde sju. Dette blir nok godt mottatt i havbruksnæringa og blant underleverandørene, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein (H).

Nord-Trøndelag med Bindal er ett av åtte produksjonsområder som settes til grønt.

Det vil bli gitt tilbud om økt produksjonskapasitet i de områdene som settes til grønt, samt til de som tilfredsstiller vilkårene for unntak. Beslutningen kan potensielt gi en vekst på om lag 24.000 tonn, slår fiskeriministeren fast i en pressemelding.

Ifølge en pressemelding har ekspertgruppen vurderte at risikoen for lakselusindusert dødelighet i produksjonsområde sju var moderat i 2016 og lav i 2017. Ekspertene har satt usikkerheten knyttet til disse vurderingene til middels. Dette skyldes i hovedsak stor variasjon i smittepresset mellom 2016 og 2017, og lite kunnskap om utvandringsruter. Kunnskap om utvandringsruter har mindre betydning i 2017 da smittepresset i år var lavt, og relativt jevnt fordelt i området.

– Vi har nådd en viktig milepæl i innføringen av det nye trafikklyssystemet. Dette er første gang regjeringen har grunnlag for å legge til rette for kapasitetsjusteringer etter det nye systemet. Nå kan vi tilby oppdretterne forutsigbar vekst, som også ivaretar hensynet til miljøet. Samlet sett gir fargeleggingen av kysten nå en forsvarlig tilnærming for kapasitetsjustering av næringen, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding mandag.

