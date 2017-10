Dette knepet bør du lære barna på Halloween!

– Ta på dem refleks, eller gjør refleks til en del av kostymet, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i ei pressemelding.

– Du kan bruke refleksspray, garn, eller andre ting, men husk at det er viktig å bruke godkjente reflekser i tillegg, for å være helt sikret.

Skummelt å la være

Sjansen for å bli påkjørt reduseres med 85 prosent om man bruker refleks. Kun fem prosent av alle fotgjengere som blir påkjørt og skadet bruker refleks, ifølge Trygg Trafikk.

– Refleks er derfor vårt viktigste tips på Halloween. De små som er ute i gatene i kveld er gjerne kledd i mørke farger, det er blitt én time tidligere mørkt, og er det i tillegg regn i lufta er de nesten umulige å se for bilister.

Spøker for gamle reflekser

Et annet godt råd å ta med seg inn i høstmørket, er å sjekke refleksene, og tenke over om det er på tide å bytte dem ut.

– Reflekser har faktisk en «best før» dato, og bør skiftes hvert tredje år. De blir rett og slett slitt, forklarer Brandeggen.

– Så selv om kostymet er det samme som i fjor, er det en grei tradisjon å bytte ut refleksene. Om du er usikker på om de fremdeles har effekt kan du lyse på dem med lommelykt i mørket, eller i et mørkt rom fra et par meters avstand for å sjekke om de fremdeles reflekterer lyset like godt.