Kineserne fikk ja fra fylkesutvalget

Det ble bestemt i det første fylkesutvalget i det nye Trøndelag tirsdag.

Sichuan Road & Bridge Group, SRBG, er veldig glad for dagens positive beslutning i fylkesutvalget i Trøndelag. Det betyr at SRBG sitt tilbud blir vurdert på lik linje med de øvrige tilbydere i forbindelse med byggingen av Beitstadsundbrua (580 meter) i Nord-Trøndelag.

– SRBG, som er en av verdens ledende selskap innen bygging av broer, har tatt mål av seg å bli en ledende aktør innen brobygging i Norge. Vi har gode erfaringer fra å samarbeide med Statens Vegvesen og COWI som et av de ledende rådgivende ingeniørselskaper i Norge i forbindelse med Hålogalandsbrua. I det prosjektet har vi også sammen utviklet ny teknologi og kunnskap om bruløsninger som vi vil kunne trekke veksel på i nye prosjekter. Dette er viktig for å utvikle ny teknologi og løsninger som bidrar til bedre og større bruer, sier Lu Wei som er prosjektdirektør i selskapet i Norge, i en pressemelding.

SRBG er allerede godt i gang med å bygge Hålogalandsbrua (1.533 meter) i Nordland på oppdrag fra Statens Vegvesen. Dette prosjektet er i rute og skal være ferdig i løpet av neste sommer.

– Med dagens beslutning i fylkesutvalget i Trøndelag er dette en gledens dag for alle oss ansatte i SRBG, samt våre lokale leverandører og samarbeidspartnere i Trøndelag. Vi håper og ønsker at vi får mulighet til et nytt samarbeid med Statens Vegvesen og COWI i forbindelse med Beitstadsundbrua, sier Alexandros Tsetsis, kontraktsjef og pressetalsmann for Sichuan Road & Bridge (SRBG) i Norge.