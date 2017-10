Skjenkekontrollen fant ingen lovbrudd

NAMDALSEID: I september utførte Nordfjeldske kontroll salgs-, skjenke- og røykekontroll på flere steder i Namdalseid. Rapportene etter kontrollen viser at det ikke ble solgt eller skjenket alkohol til mindreårige eller til åpenbart berusede personer, og salgs- og skjenketida ble overholdt.

På butikkene var tobakksvarer oppbevart i nøytrale skap, det var ingen reklame for tobakk og salg foregikk i lovlige former. Rapporten til kommunen konkluderer med at bestemmelsene blir overholdt på en god måte.