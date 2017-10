FLATANGER: Med 12 mot to stemmer har Flatanger kommunestyre vedtatt å takke nei til en forespørsel fra Strandveien Eiendom AS om gjenkjøp av det gamle NTE-bygget på Lauvsnes. Rådmannen hadde lagt fram saka uten innstilling og det var ordfører Olav J. Bjørkås (Sp) som foreslo vedtaket som flertallet sluttet opp om. Under debatten i kommunestyret ble det fremmet forslag om å utsette saken, men det ble forkastet med fem mot ni stemmer.