Det har vært særdeles rolig i Namdalen natt til tirsdag. Politiets operasjonssentral opplyser om at det ikke er noen meldinger i politiloggen.

Mest nedbør

Mandag ettermiddag skriver meteorologene på Twitter at det er vått og vindfullt i Trøndelag.

– Mest nedbør fra i kveld til i morgen formiddag. Det vil blåse vestlig kuling utsatte steder i kveld/natt.

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag tirsdag:

Vest og sørvest liten til stiv kuling, i kveld vestlig bris nord for Halten. Regn og regnbyger. Nedbør som snø over 400-600 m, seinere over 800-1000 m, høyest snøgrense i sør.

Grønt lys

Regjeringen har besluttet hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får i 2017, og nordtrøndelagskysten får grønt lys.

– Vi har nådd en viktig milepæl i innføringen av det nye trafikklyssystemet. Dette er første gang regjeringen har grunnlag for å legge til rette for kapasitetsjusteringer etter det nye systemet. Nå kan vi tilby oppdretterne forutsigbar vekst, som også ivaretar hensynet til miljøet. Samlet sett gir fargeleggingen av kysten nå en forsvarlig tilnærming for kapasitetsjustering av næringen, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding mandag.

Det er Trønder-Avisa som skriver om saken, og her kan du lese videre.

På våre nettsider kan du lese om Steinar som nådde det hårete målet å gå opp på Vattafjellet for 365. gang i år.

Du kan og lese at Ytre Namdal Vekst fikk utmerkelsen Årets Vekstbedrift 2017 mandag kveld.

Toppsaken på VG.no er at bistandsekspert Bjørn H. Amland ber Røde Kors om å be giverne sine om unnskyldning.

– Norges Røde Kors har feilinformert om hva de gjorde på Haiti. Nå bør de be giverne sine om unnskyldning, sier han til VG.

Soknepresten i Overhalla ønsker egen namdalsavdeling Kirkens Bymisjon i Namsos? Sokneprest Anders Hammer ønsker å etablere ny avdeling for Kirkens Bymisjon i Namsos.