I kveld kan Lene Cecilia fra Namsskogan vinne Nordens gjeveste filmpris

HAUGESUND: De nominerte til Nordisk råds filmpris ble offentliggjort ved åpninga av New Nordic Films under Den norske filmfestivalen i Haugesund tirsdag.

De fem nominerte filmene er norske «Fluefangeren» i regi av Izer Aliu, danske «Forældre» i regi av Christian Tafdrup, finske «Little Wing» i regi av Selma Vilhunen, islandske «Hjartasteinn» i regi av Guðmundur Arnar Guðmundsson og svenske «Sameblod» i regi av Amanda Kernell.

«Sameblod» har fått mye oppmerksomhet verden over og vunnet flere høythengende filmpriser. Lene Cecilia Sparrok fra Namsskogan spiller hovedrollen, en innsats hun tidligere i år fikk prisen beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Tokyo for.

Kniver mot «Fluefangeren»

Ettersom regissør Kernell er svensk er «Sameblod» Sveriges kandidat til den gjeve prisen, som i år deles ut for 14. gang. I fjor mottok Joachim Trier prisen for «Louder Than Bombs», og ble dermed den første norske regissøren til å motta prisen.

«Sameblod» konkurrerer altså med det norske bidraget, Izer Alius langfilmdebut «Fluefangeren», filmen som under årets Amandapris-utdeling ble premiert med regiprisen for sitt fengslende politiske drama som fanger vekst og fall av et klasseromsdiktatur.

Når juryen av Nordisk råds filmpris 2017 kårer sin vinner, er det nok likevel mange namdalinger, spesielt fra Namsskogan, som heier på det svenske bidraget. Prisen deles ut i Helsinki i Finland, 1. november.