Nordens gjeveste filmpris gikk til Finland

HAUGESUND: Det var knyttet stor spenning til om «Sameblod», med Lene Cecilia Sparrok fra Namsskogan i hovedrollen, ville stikke av Nordens gjeveste filmpris. Men det var manusforfatter og regissør Selma Vilhunen med «Tyttö nimeltä Varpu» (Little Wing) som stakk av med den gjeve prisen.

De fem nominerte filmene var norske «Fluefangeren» i regi av Izer Aliu, danske «Forældre» i regi av Christian Tafdrup, finske «Little Wing» i regi av Selma Vilhunen, islandske «Hjartasteinn» i regi av Guðmundur Arnar Guðmundsson og svenske «Sameblod» i regi av Amanda Kernell.

«Sameblod» har fått mye oppmerksomhet verden over og vunnet flere høythengende filmpriser. Lene Cecilia Sparrok fra Namsskogan spiller hovedrollen, en innsats hun tidligere i år fikk prisen beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Tokyo for.

Ettersom regissør Kernell er svensk var «Sameblod» Sveriges kandidat til den gjeve prisen, som i år ble delt ut for 14. gang. I fjor mottok Joachim Trier prisen for «Louder Than Bombs», og ble dermed den første norske regissøren til å motta prisen.

– Det er en pris som er veldig stas å vinne, sa Thomas Robsahm – manusforfatter for «Louder Than Bombs» – før han offentliggjorde vinneren i Helsinki onsdag kveld.