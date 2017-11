Fikk knask inn på konto

På Halloween prøvde den trondheimbosatte namsosingen seg i spillet Skrekk og Gru. Det endte i en solid pengegevinst.

– Jeg vet ikke om jeg får sove noe mer i løpet av livet, sier hun og bryter ut i latter da hun snakket med Norsk Tipping onsdag.

Da toppgevinsten dukket opp i Flax-spillet, lurte namsosingen på om hun kunne vente seg knask eller knep inn på konto, eller om hun var utsatt for knep.

– Jeg kunne ikke tro at det var sant. Jeg måtte logge inn og ut av appen hundrevis av ganger for å sjekke at dette faktisk var reelt, sier 41-åringen til Nors Tipping og tilføyer at hun blant annet skal bruke pengene på lappen og bil.