- Jeg lukket øynene og tenkte at «nå smeller det»

NAMSSKOGAN: Heldigvis gikk det bra for tobarnsfaren fra Dønna. Men som videoen viser; det var kun centimetre unna en kjempesmell som kunne fått katastrofale følger.

Mandag var 45-åringen på veg nordover på E6 over Smalåsen, da et skremmende syn møtte han rundt den ene svingen.

En semitrailer kom i stor fart mot ham, delvis over den gule kjørefeltlinja. Da fryktet Johnny det verste.

– Det gikk i sakte film

– Jeg tenkte at han kom veldig fort, og at han ikke var på rett side av gulstripen. Det gikk litt i sakte film. Jeg tenkte at «nå smeller det». Jeg lukket faktisk øynene akkurat da han passerte, og kjente at han han var borti speilet, forteller Titternes.

Han har jobbet som sjåfør siden 1996, med noen avbrekk. Til nyttår er det to år siden han begynte å kjøre hos Kristensen transport på Statland.

– Jeg kjører mellom Trondheim og Bodø to ganger annenhver uke, og synes den strekka på Smalåsen er ekkel. Det er helt flatt og litt småsvingete, så om du glemmer deg bort et lite sekund så er det fort gjort å komme for langt ut i den svingen, sier han.

Mandag ble den dramatiske situasjonen fanget opp av dashbord-kameraet i bilen, og Titternes har fått mange reaksjoner etter at han la ut sekvensen på Facebook.

Både Helgelendingen, TV 2 og andre medier har omtalt hendelsen.

– Er du blitt skremt etter det som skjedde?

– Nei, jeg la hendelsen bak meg allerede mandag.

– Klandrer du sjåføren som satt bak rattet i semitraileren?

– Nei, det er små marginer i denne bransjen. Det er fort gjort å glemme seg. Spesielt i overgangsfasen mellom bar asfalt og det første snøfallet. Det er en ekkel periode, mener 45-åringen.

Sendte mail - fikk beklagelse

Han har ikke snakket med den aktuelle sjåføren, men sendte mail til transportselskapet. Titternes fikk en lengre beklagelse som svar, der selskapet lover å følge opp sjåføren i den andre bilen.

– Min oppfordring er klar: Kjør defensivt, og kom heller ei time for sent fram. Selv kjører jeg dagligvarer for Coop, og tenker at dopapir og potetgull ikke kan være viktigere enn liv og helse.

– Men er det ikke veldig til tidspress for dere yrkessjåfører?

– Jeg kan bare snakke for meg selv. Og jeg har ledelsen i selskapet i ryggen når jeg mener at vi uansett må sette sikkerheten først. Det går foran alt annet, sier Johnny André Titternes.