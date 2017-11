Lange køer på billigbutikkens første dag

NAMSOS: Da NA stakk innom klokka 17.30 torsdag ettermiddag var det fortsatt godt med folk i butikken. Ifølge Følstad har det til tider vært ville tilstander på åpningsdagen.

– Det har gått over all forventning. Tidligere i dag strakk køa seg rundt hele lokalet, og flere valgte å forlate handlevogna å dra. Jeg håper de kommer tilbake selv om det har vært i overkant mye folk her i dag, sier butikksjefen.

– Blir dette hverdagen skal det ikke bli noe problem, humrer hun.

Dette er den andre butikken Lavpriskurven åpner. Markus Andersson er grunnlegger av kjeden, og har vært her siden mandag. Han er i likhet med Følstad strålende fornøyd med åpningen.

– Denne butikken tror jeg aboslutt kan bli en suksess i Namsos, sier han.