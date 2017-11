Rolige nattetimer

– Det er ingen verdens ting i politiloggen, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt fredag morgen.

– Det har vært så rolig, både i nord og i sør, at jeg vet nesten ikke hva jeg skal tro. Det er nesten så vi har lurt på om telefonene har vært nede.

Kuling

Været derimot – er ikke like rolig. Det er sendt ut kulingvarsel mellom Rørvik og Bodø, og det kan forventes mye vind fredag.

– Fra natt til fredag sørvestlig stiv kuling 15 m/s, fredag kveld minkende.

Her er meteorologens værvarsel for hele Trøndelag fredag:

Økning til sørvest stiv og periodevis sterk kuling på kysten, sent i kveld minkende til sørvest liten kuling. Skyet. Regn, snø over 700-1000 m. Lite nedbør i indre strøk sør for Trondheimsfjorden.

Nyheter

På Namdalsavisa.no kan du lese om at stortingspolitiker Elin Agdestein mener kuttene i helseforetaket må komme blant lederstillingene.

Du kan og lese om Ann-Sisilie Stene, som ble en halv million kroner rikere på Allehelgensaften.

Mari Ann Landsem Melhus frykter «bygdeidretten» vil lide for sentralisering også blant de yngre Ber foreldrene roe ned kravene Som idrettsfaglig leder i idrettskretsen har Mari Ann Landsem Melhus sett betydninga av aktiv idrett i små lokalsamfunn. Hun frykter foreldrenes krav innen ungdomsidretten vil endre dette.

På Trønder-Avisa kan du lese om at Rosenborg gikk mot et kjemperesultat mot Zenit torsdag kveld, men at russerne utlignet i siste sekund.

Toppsaken på VG.no fredag morgen er at departementsråd Arne Røksund synes lite om at Politiets sikkerhetstjeneste henla en anmeldelse fra Forsvarsdepartementet av en lekkasje til Dagens Næringsliv.

Camilla og Trine fikser på folks utseende Mens Camilla Viken er spesialist på injeksjoner, tar Trine Gjeseth seg av mer ordinær hudpleie. De to driver under samme tak i Namsos.