Rørvik hadde kontroll hele kampen

BRØNNØYSUND/RØRVIK: Rørvik slo Brønnøysund 34-24 i møtet på bortebane lørdag, og trener Anders Morken var svært fornøyd etter kampen.

– Vi gikk tidlig opp i en firemåls ledelse, og til pause ledet vi med sju mål. Vi hadde full kontroll hele kampen, sier han.

Spesielt er Morken fornøyd med at alle spillerne satte seg på scoringslista.

– Alle fikk spille veldig mye, og vi rullerte godt på laget. Jeg følte ikke at vi brukte alt for mye krefter, noe som er godt med tanke på at vi har kamp i morgen.

Søndag møter Rørvik Sandnessjøen.

– De har akkurat rykket opp, så vi har ikke møtt dem på to sesonger. Vi vet ikke helt hva vi kommer til å møte, sier Morken.