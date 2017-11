Slåssing i Namsos

Klokken 01.30 mottok politiet melding om slåssing på kaia i Namsos. Politiet dro til stedet, og fikk opplysninger om at det var noen menn i 40-åra det var snakk om.

En person var skadet etter slåsskampen, og blødde da politiet kom til stedet.

Det ble ringt til ambulanse, og fornærmede ble kjørt til legevakta. En mann i 40-åra ble pågrepet for forholdet.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om hyllesten av Terje Tysland lørdag kveld, og her finner du ut hva NAs anmelder mener om den store kvelden.

Vil du se bilder fra festkvelden kan du det her.

På Trønder-Avisa kan du lese om Rosenborg, som sikret seriegullet etter KBK-seier mot Molde, og du kan lese saken om at det skal tas nye prøver av kveiter ved Skinnabanken (bak betaling).

– På oppdrag fra Mattilsynet kontrollerte Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) 392 atlantiske kveiter fra norske farvann mellom Barentshavet i nord og Skagerak i sør i årene 2013 til 2016. Det resulterte i funn av kvikksølv og organiske miljøgifter i kveiter fisket vest-sørvest for Sklinnabanken utenfor Namdalskysten, skriver T-A.

Nå skal Nifes ta flere prøver av kveiter i området og da nærmere kysten, melder Fiskeribladet.

– Vi har fått vite fra næringen at i det området hvor vi tok prøver i statistikkområde 06, er det ikke så mye kommersielt fiskeri. Nå skal vi ta prøver av kveiter nærmere kysten i dette området, for å se om vi får de samme resultatene, forteller Nifes-forsker Bente Nilsen til Fiskeribladet.

Været

Det ser ut til at det blir mindre regn enn det har vært de siste dagene, og temperaturene holder seg på plussida. Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag søndag:

Sørvest bris, opp i frisk bris på kysten, i ettermiddag dreiende nordvest, i kveld økende til liten kuling på kysten. Skyet, regnbyger, snøbyger over 600-800 m, lavest snøgrense i kveld.

«Voldsomt med sånn hyllest» Mens artistkollegene hyllet Terje Tysland på scenen, satt hovedpersonen i godstolen ved scenekanten og tørket tårer.

Elitespillere lekte seg i Namsoshallen Stine Havik scoret ti mål for Namsos i lørdagens 3. divisjonsoppgjør i håndball i Namsoshallen. Mot Kolstad ble uansett overmakta for stor.