NAMSOS: For da 40-årsjubileet for utgivelsen av "Stakkars klovn" ble markert i NTE Arena lørdag kveld, var Meling konferansier. En oppgave han løste med bravur.

Tubaist

Iført solbriller og svart hatt ledet advokaten an opptoget inn i storsalen til tonene av "When the saints are marching on" – på tuba.

Tonen var satt – og i løpet av to timer tryllet han fram den ene gode historien etter den andre – med et lurt glimt i øyet. Til glede for både Terje Tysland og de 900 som var samlet i en fullsatt arena.

Hvem hadde vel trodd at han hadde en stand-up-komiker boende i seg?

Se bare her:

– Det er en ting som har gått til f... i kveld. Jeg skulle skaffe pyro-tekniker. Men Mulla Krekar kunne ikke komme.

– Jeg har fått fine tilbakemeldinger for jobben min. "Du er en veldig godt advokat, for du er vel Geir Lippestad?"

Men mest av alt bandt Brynjar Meling festkvelden på en verdig måte, som viste hvor mye han bryr seg om Terje Tysland som han er blodfan av.

Men starten var ikke like enkel.

– Jeg fikk ikke lov til å høre på "Drunk and happy", sa Meling fra scenekanten.

Men det endret seg etter hvert.

– Fantastisk

Da sceneteppet var dratt igjen og salen var tømt, beskrev han kvelden som magisk.

– Dette var helt fantastisk. Hvis folk hadde det halvparten så gøy som meg, hadde de en fin kveld.

Han utdyper:

– Jeg tenker også at Terje ikke har fått den plassen han fortjener. Men dette er et stort skritt i riktig retning. Låtene hans har tålt tidas tann, og han beskriver hvordan det er å være menneske. Det er artig at så mange stiller opp, og det er nok mange som er lei seg for at de ikke var her i kveld.