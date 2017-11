Anbefaler utlysing av vegpakke til 200 mill.

OSEN: – Prosjektet er av stor viktighet for trafikksikkerhet og framkommelighet, spesielt for næringstrafikken, heter det i innstillinga fra fylkes- rådmannen.

Fosenpakken ble godkjent av Stortinget i 2011. Prosjektet er inndelt i tre pakker og 18 delprosjekter. I 2015 vedtok fylkesutvalget (Sør-Trøndelag) å forsere/forskuttere pakke nummer tre. Utvalget ba Fosenvegene AS forsere utbygginga slik at alle prosjektene kan åpnes for trafikk i løpet av 2019.

– Med bakgrunn i de fastlagte prioriteringene og framdriftsplanen til Fosenvegene AS, tilrår fylkesrådmannen at prosjekt Reppklev–Årgård (Steinsdalen) settes i gang, heter det i innstillinga.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 198,3 millioner kroner.

Fylkesrådmannen anbefaler også at vegen i korte perioder kan stenges i forbindelse med anleggsarbeidet. Det forutsettes videre at prosjektet holdes innenfor de fastlagte økonomiske rammene i Fosenpakken.

Innstillinga blir behandlet i fylkesutvalget tirsdag.