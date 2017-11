Ekstremt sjelden fisk opp fra dypet

TRONDHEIM: – Jeg er helt ferdig nå. Bein og armer fungerer ikke, og hodet er så vidt slått på. Dette er helt sykt. Helt, helt sykt. Nå er det bare å selge båten og finne seg noe annet å gjøre på. For en fisker i Norge blir det ikke større enn dette, sier en emosjonell Bjørn Florø-Larsen til Hooked bare minutter etter at hans livs fisk har fått svømme tilbake til Trondheimsfjordens mørke dyp.

Mystisk skate

For under to måneder siden så Bjørn Florø-Larsen, klubbkameratene hans i NKML og for så vidt det øvrige artsfiskemiljøet i Norge på den mystiske svartskaten som noe helt utopisk de sannsynligvis aldri kom til å få på stang. Frem til 16. september i år var arten nemlig bare tatt seks ganger. Samtlige av disse fangstene stammer fra ytre deler av Trondheimsfjorden, med fem fisker landet fra Frederick Kullins M/S Gotland og en fra en leid båt med en over gjennomsnittet heldig fisketurist bak staget.

Søndag 17. september ble alle statistikker brutt da Sverre Magnus Selbach kroket en blytung fisk fra kompis Bjørn Florø-Larsens storfiskskute Black Pearl 2.0 like utenfor Trondheim. Fisken viste seg nemlig å være en svartskate på 182 centimeter og 38 kilo, det nest største eksemplaret av arten som noen gang er tatt på stang, og det aller første fra indre deler av Trondheimsfjorden.

Den fantastiske fisken ble tatt som bifangst under spisskatefiske, men der det finnes en skate, er det ikke umulig at det finnes flere. To helger senere var derfor Florø-Larsen på plass igjen, denne gangen med kompis Irvin Kilde som matros. I et forferdelig vær kroket også Kilde en blytung fisk i dypet, og etter mye sveiving kunne nok en svartskate landes. Denne var 162 centimeter lang og 23,5 kilo, og den var altså tatt under målrettet fiske.

Vanskelig å lokalisere

Å finne en plass som beviselig huser svartskate i flertall er en tilnærmet umulig oppgave, men dette har altså Bjørn Florø-Larsen og co. klart. At skipperen selv, som altså assisterte med landing, veiing og fotografering av begge de fantastiske fangstene i september, kom til å satse videre etter den hellige gral blant fiskene våre, trenger en ikke være født på en helligdag for å skjønne.

Etter en resultatløs økt sammen med Christer W. Gjøvaag for en ukes tid siden, brente Florø-Larsen på ny utover fjorden tidlig søndag morgen. Denne gangen var Sverre Magnus Selbach tilbake som matros på Black Pearl 2.0, og som den sporty typen han er, valgte han konsekvent å fiske uten slep og store agn hele dagen. Dersom det skulle vise seg å være en svartskate til der nede i dypet, hadde denne nemlig kapteinen sitt navn på seg.

Fiskedagen ble seig. Noen hågjel og en feilkroket lange var lenge fasiten, og da mørket kom sigende på, spurte matrosen hvor lenge skipperen ville hold det gående. Halv åtte ble satt som tidslimit, og med under to timer igjen på uret var ikke troen voldsom. Men så runnet det hos Florø-Larsen, og det runnet på ekte skatevis. Fisken fikk god tid på seg før tilslaget ble satt, og som de to foregående gangene var det bom stopp i andre enden.

Surrealistisk

Florø-Larsen og Selbach befant seg nå i den surrealistiske situasjonen at de faktisk visste at det var en svartskate i andre enden. Dette gav en meget spesiell stemning om bord. Den blytunge fisken måtte likevel sveives opp gode 400 meter i kraftig fullmånestrøm, og med stadig svinnende dagslys ble settingen noe helt utenom det vanlige.

Det ble en lang og tung sveiveøkt for kaptein Florø-Larsen, men til slutt kunne Selbach gripe både leaderen og det enorme, svarte flaket som kom seilende i strømmen. Svartskate nummer tre på under to måneder var et faktum, og endelig var det skipperen sin tur til å lande denne dinosauren av en fisk.

172 centimeter

Vel oppe i båten ble den massive svartskaten målt til 172 centimeter fra snutespiss til haletipp. Med et breddemål på 125 centimeter, stoppet vekten på meget pene 33 kilo. Dermed er dette den tredje største svartskaten som noen gang er tatt på stang, bare slått av Selbach sin 38-kilos og Jonas Botilsruds fantastiske norgesrekord på 199 centimeter og 49,16 kilo.

Etter noen kjappe bilder ble fisken løftet ut i sjøen igjen. Her holdt Selbach den mens skipperen fikk på ser ursuiten, og for andre gang på en god måned ble det svartskatebading i Trondheimsfjorden.

Etter at svartskaten, som mangler svømmeblære og derfor tåler trykkforskjellen fra dypet til overflaten godt, hadde svømt tilbake igjen, var det bare å komme seg hjem igjen. Dagen kunne ikke nemlig ikke bli bedre.