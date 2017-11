KrF undergraver loven

KrF har klart å komme med et forslag om at skolegudstjenester skal være obligatorisk.

Dette forslaget er i strid med barns rett til trosfrihet, jf. Barnekonvensjonen art. 14 og opplæringsloven § 2-3a.

Gudstjeneste er «stedet der de kristne blir synlig som en menighet» og innebærer kristen forkynnelse. Det skal følgelig ikke forekomme i skoletiden.

Den offentlige skolen skal ikke favorisere ett livssyn/religion foran andre. Men kan, for eksempel, arrangere studiebesøk i kirker, moskeer, synagoger og templer - det er bare flott - men elevene skal ikke delta aktivt og personlig.

At noe er gjort i årevis tidligere, betyr ikke at det automatisk er riktig, og derfor er argument fra tradisjon en feilslutning. Hvis foreldre vil at barna sine skal delta i en gudstjeneste, har de mulighet til det, hver søndag, hele året. Om de synes at julegudstjeneste er flott, så gjelder det samme der, det er en sak for foreldre, ikke for skolen.

Det spiller ingen rolle om folk syns at «ungene har ikke vondt av å gå i kirka», for, nei, de dør ikke av det, men det er mange ting unger ikke har vondt av, som de likevel ikke skal gjøre i skoletiden, og det viktigste: Det er loven som bestemmer her, ikke hva enkeltpersoner syns.

Forstemmende at vi skal måtte slite med politikere som ikke kan loven, eller ikke vil respektere den.

Vi håper alle elever får en koselig og samlende førjulstid i skolen, det fortjener de!