Tre ganger så lang bremselengde

NAMSOS: – Som bilførere har vi alle ansvar for å kjøre etter forholdene. Vi må til enhver tid vurdere føreforholdene og hvor godt skodd bilen er for føreforholdene, sier avdelingsdirektør Magne Steiner Malmo, i Statens vegvesen.

For å kunne bremse ned en bil og stoppe må det være friksjon mellom dekk og vegbane. Friksjonen er avhengig av flere forhold; om vegen er tørr og bar eller om det er snø og is og hvilke dekk det er på bilen. Gamle harde dekk kan gi dobbel bremselengde mot nye dekk med samme mønsterdybde. Derfor er det viktig også å være oppmerksom på alderen på dekkene.

Det er en tendens at mange forventer å kjøre like fort vinter som sommer. Bremselengden på godt vinterføre er tre ganger så lang som på tørr og bar veg.

– Selv om det er strødd etter alle kunstens regler så er det noe annet å kjøre på vinterføre enn om sommeren, sier Malmo.

– 1001, 1002, 1003 kan være en grei regel om sommeren for avstand til bilen foran, men på vinterføre må avstanden økes vesentlig for at vi skal ha samme trygghet, understreker Malmo.

Hva kan du forvente Statens vegvesen har ansvar for vinterdriften av riks- og fylkesveger.

I Nord-Trøndelag betyr det 3.500 km med veg. Jobben med brøyting og strøing utføres av entreprenører gjennom driftskontrakter. Driftskontraktene har detaljerte krav til hva som kreves av tiltak ved forskjellige vær- og føreforhold.

I driftskontraktene er det satt krav til minimum friksjon på den enkelte vegen.

– Selv om kravene i driftskontraktene er høyere enn tidligere, og entreprenørene setter sin ære i å opprettholde riktig og avtalt vinterstandard, må man likevel regne med krevende vinterforhold. Derfor kan du oppleve mye snø på vegen til hytta før den igjen blir brøytet, sier Malmo.