Nominert til Rockheim Hall of Fame

TRONDHEIM: Det er klart etter at nominasjonskomiteen har diskutert seg fram til kandidatene.

Det har resultert i følgende nominasjoner: Kari Bremnes, Casino Steel, Saft, Geir Bøhren og Bent Åserud, Morten Abel, Alf Cranner, Grethe Kausland, Annbjørg Lien og Stage Dolls.

Alle de nominerte har hatt stor betydning for norsk populærmusikk, og har hatt ekstraordinære karrierer innen sine områder.

De ni kandidatene utgjør et bredt felt innen norsk populærmusikk. De representerer sjangre som pop, rock, folkemusikk, visesang, jazz, underholdningsmusikk og filmmusikk. Alle debuterte som plateartister for minimum 25 år siden, slik statuttene sier. Artistene kommer fra Oslo, Horten, Svolvær, Trondheim, Bergen, Bodø og Ålesund. Hele seks av kandidatene er i år nominert for første gang.

Den endelige beslutninga om hvilke tre band/artister som blir innlemmet i Rockheim Hall of Fame 2018 skal nå tas av en jury som består av mer enn 150 personer fra musikkbransjen, som vil avgi stemmer.

Vinnerne vil bli presentert før jul og offisielt innlemmet i en seremoni i Olavshallen i Trondheim 27. mai 2018.Seremonien vil også bli sendt på NRK1.

Nominasjonskomiteen har i år bestått av Jan Eggum, Claudia Scott, Larry Bringsjord, Ingrid Kindem, Arvid Skancke-Knutsen og Sissel Guttormsen. Det er Jan Eggum som leder komiteen.

Rockheim Hall Of Fame er en del av Rockheim - Det nasjonale museet for populærmusikk. Prisene har blitt delt ut årlig siden 2011, året da Rockheim åpnet på Brattørkaia i Trondheim.

Direktør Sissel Guttormsen ved Rockheim sier i en pressemelding seg godt fornøyd med årets nominerte.

– Alle de ni nominerte er sterke navn som med sin egenart har satt betydelige spor etter seg i norsk populærmusikks historie.

Også leder av nominasjonskomiteen, Jan Eggum, er fornøyd.

– Det er full bredde på artistnominasjonene denne gang. Store geografiske og generasjonsmessige forskjeller skiller de nominerte.