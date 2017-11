Nesten 8.000 solgte billetter til juleshowet

NAMSOS: – Konserten i Namsos er så å si utsolgt. Sist jeg sjekket var det bare cirka seks plasser hver for seg som var ledige. Derfor har vi bestemt oss for å sette opp ei ekstraforestilling i Namsos, forteller Eskil Brøndbo.

Konserten – eller juleshowet – som har blitt en juletradisjon for mange, bare fortsetter å bli mer og mer populær.

– Vi ser at det er stor etterspørsel, og det er jo veldig artig for oss å få de tilbakemeldingene. Spesielt det at det nesten er utsolgt i Namsos, sier Brøndbo.

Flere utsolgte hus

Mens de i fjor spilte julekonserten for totalt 7.500 mennesker, har de i skrivende stund solgt nesten 8.000 billetter.

Tre av konsertene i Olavs- hallen er utsolgt, og det er satt opp ei ekstraforestilling også her.

– Der ser vi også at billettene går fort, forteller Eivind Berre.

En av de to konsertene de skal holde i Stjørdal er også utsolgt, mens det er få billetter igjen til den andre konserten.

I år skal de spille juleshowet i Målselv, Mjøndalen, Namsos, Stjørdal og i Trondheim. I tillegg til noen få julebord- konserter.

Tradisjonen med å holde julekonsert startet i 1992 som et påskudd for å kunne avholde et julebord, og for å kunne holde konsert på heimplassen i en travel periode hvor D.D.E. virkelig slo gjennom over det ganske land. I 1993 ble det ikke spilt julekonsert, men hvert år siden 1994 har gjengen som i år har feiret 25 år, spredt om seg med julestemning.

– I 1999 startet vi å turnere med juleshowet, og vi holdt på med det i rundt ti år. Jeg husker i 2006. Da var vi på vegen fra 17. november til 17. desember, og startet i Tromsø. Derfra kjørte vi i en Caravelle og spilte 39 konserter i løpet av den måneden. Vi spilte hver dag og flere ganger to konserter om dagen. I 2007 spilte vi 31 konserter på en måned. Vi var nesten ikke pratende til da vi kom heim, så vi bestemte oss for å roe litt ned på den biten etter det, forteller Berre.

Fornyet tillit

– Hva er det med juleshowet deres som gjør at så mange folk vil sikre seg billett?

– Det er ikke godt å si. Nå har ikke vi hatt spørreundersøkelse på det, men jeg tror at det har blitt en tradisjon for mange. For oss handler det om å gi folk gode opplevelser. Da tror jeg at folk snakker om det til andre folk, og at de ønsker å komme tilbake, mener Berre.

En annen årsak til at jule- showet har holdt seg så populært gjennom alle disse årene, tror Berre er at de klarer å ha en kontinuitet i forestillinga, samtidig som de fornyer seg.

– Det vil bli noen forandringer i år også, men nøyaktig hva, vil vi ikke si helt ennå. Vi har noe annet enn mange av de andre som reiser rundt med julekonsert, Vi har en base i egenskrevet materiale, sier Brøndbo og Berre og drar på smilebåndet.

– Jeg mener juleplata vår er noe av det beste vi har gjort rent tekstmessig, legger Brøndbo til.

De sangglade guttene i Namsos sangforening var med på juleshowet i fjor, og i år har de fått fornyet tilliten og blir med på konsertrunden i Trøndelag.

– De blir med oss i år også, men ikke til Målselv og Mjøndalen, sier Berre.