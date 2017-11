Tre norske menn dør av prostatakreft hver dag

Antall nye krefttilfeller årlig er økende, og prostatakreft er nå den største kreftformen i landet.

Blå sløyfe

På den bakgrunn er «Blå sløyfe-aksjonen» dannet. I november skal vi ikle oss ei blå sløyfe for å vise at vi bryr oss om alle dem som rammes av prostatakreft. Tiltaket er nytt av året, og det var Hans-Fredrik Donjem fra Levanger som tok initiativet til å starte aksjonen som kan kalles Rosa sløyfes bror.

Donjem som er styreleder i Prostatakreftforeningen, gikk i vinter inn på en Dressmann-butikk i Levanger og foreslo at de kunne selge blå sløyfer i november. Etter det har ballen rullet videre, og Blå sløyfe-aksjonen er nå etablert, trolig som en årlig foreteelse i Norge.

Bakgrunn fra Namsos

Ingrid Høye er urolog. I tidsrommet 1996–2004 jobbet hun på sykehuset i Namsos. Derfra bar det til St. Olavs Hospital, og det var da hun jobbet der at hun sørget for at Endre Aalberg ble utredet med konklusjon om å lage ei brickerblære til ham.

– Brickerblære er ei urinavledning. Aalberg hadde ei blære som ikke fungerte i det hele tatt. Da er det praktisk med ei brickerblære der urinen ledes i en pose ut på magen, sier Høye som i dag jobber på Aleris-klinikken i Trondheim.

Hun understreker at det ikke er vanlig at prostatakreftpasienter må gjennom en slik operasjon. Det er i tilfeller der blærefunksjonen er ødelagt at man lager brickerblære til pasienten.

Hyppig kreftform

Høye sier at prostatakreft er den hyppigste kreftformen som rammer menn. Å forebygge ved å ta en blodprøve, en såkalt PSA-prøve hos legen, er noe som anbefales for menn over 50 år – og av menn som har kreft i sin familie.

– All kreft er i utgangspunktet arvelig, men det er ikke alle som blir syke selv om de får kreft, sier Høye.

– Når bør mannen sjekke seg for prostatakreft?

– Hvis han får vannlatingsbesvær, hvis det er endringer i stråle og trykk og hvis han må ofte opp om natta for å tisse, bør han ta en tur til legen og ta en PSA-prøve, sier Høye som mener det er viktig at menn har fokus på dette og følger med.

– Det kan eksempelvis være en ide å ha greie på sin egen PSA-verdi. Hos friske menn skal den være under fire, men verdien kan stige hos eldre menn uten at det er noe faresignal, mener hun.

Henvises til utredning

– Hva skjer når kreft påvises?

– Da har vi retningslinjer som skal følges, og pasienten blir i første omgang henvist til utredning. Hvis man har en snill type kreft, holder det ofte med aktiv overvåking. For noen blir det operasjon, mens andre får stråling. Hvis kreften har kommet langt og har spredt seg, kan pasienten få cellegift, svarer hun.

Høye er glad for initiativet til å samle inn penger via Blå sløyfe-aksjonen.

– Det handler om å få inn penger til forskning. Det er viktig å forske på sykdommen, både for å finne ut hvem som får for mye behandling og hvem som får for lite. Det er blant annet betydningsfullt å finne ut hvem av pasientene som trenger operasjon, for en operasjon kan ha bivirkninger som inkontinens og ereksjonssvikt, sier Høye.

Hun mener det er viktig å ikke skape noe hysteri omkring sykdommen, men å følge opp med kontroller er en god ide.