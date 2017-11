Modell ble Årets leder i fotballkretsen

TRONDHEIM: Under første dag av Trøndersk fotballseminar på Scandic Lerkendal ble Modell ropt opp på scenen og fikk tildelt det synlige beviset på at hun er Årets leder for 2017.

Den høythengende prisen ble delt ut av daglig leder Jan Roar Saltvik i Trøndelag fotballkrets.

Modell har vært styremedlem og sportslig leder av Namsos IL fotball siden 2010, og har blant annet vært en solid bidragsyter i arbeidet med å få NIL godkjent som Kvalitetsklubb.

Før Modell ble den første kvinnelige sportslige lederen i NIL Fotball, var den engasjerte namsoskvinnen leder i fotballgruppa i naboklubben Spillum IL i 12-13 år.