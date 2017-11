Vil aldri flytte fra Namsos

Britt-Anne sitter i et lite rødt hus utafor sitt eget hus. Her har hun skaffet sin egen drømme- arbeidsplass. Daglig har hun opptil seks kunder, og ofte flere på spesielle kvelder. Alle er hunder – dyr som gir henne ro i sjela.

– Jeg arbeidet som avdelingsleder på klesbutikken Zavanna fram til jeg startet dette, sier hun.

Alltid bodd i Namsos

På Zavanna begynte hun like etter videregående. Hun har bodd flere forskjellige steder, men alltid innafor kommunegrensa til Namsos – byen hun elsker.

– Jeg liker alt med Namsos. Her har vi alt utafor døra. Fjell, sjø, skog – det er en perfekt plass for en hundeinteressert person som meg. Jeg liker også at alt er så nære.

Da hun gikk på Namsos barne- skole, var Britt-Anne en beskjeden ung pike som luftet hundene i nabolaget. Hun hadde også en interesse for hester, og red en del i Lierne og på Toddum gård i Namsos.

Tok initiativ til hundeklubb

Hennes nåværende arbeidsplass ble til da hunden hennes, Tøff, var allergisk mot alt av hundemat som ble solgt i Namsos. Da begynte hun selv å selge hundemat av typen Vom. Senere bare ballet det på seg.

– For en del år siden la jeg ut en status på Facebook der jeg spurte om noen var interessert i å samle hundene sine. Hun fikk god respons – og 46 hunder møttes i en klubb som nå heter Namsos og omegn hundeklubb.

Glad i folk

Tøff er av sorten irish soft coated wheaten terrier. Nå har hun gått til anskaffelse av en hund til.

– Du har ikke noen andre interesser?

– Nei, for meg går det kun i hund, sier hun og ler før hun legger til:

– Jeg har drømmejobben i verdens beste by. Hunder gir meg ro i kroppen, glede og motivasjon. Hunder er så motiverende at jeg ikke får sagt det nok.

– Trodde du i starten at det var et marked for en hundesalong i Namsos?

– Jeg skjønte det litt undervegs. Det flotte med å bo på en såpass liten plass som Namsos er at du raskt blir kjent med folk og får faste kunder.

– Jeg elsker å omgås namdalinger, smiler hun.

– Hva er den fineste plassen i Namdalen?

– Det synes jeg er på Otterøya. Jeg har en søster som bor i Hovika, og jeg har ofte gått tur forskjellige steder på Otterøya. Veldig fint overalt, sier hun.