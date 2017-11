To menn involvert i slagsmål

NAMSOS: I halv to-tiden natt til søndag rykket politiet ut til et slagsmål utafor et utested i Namsos.

Politiets operasjonsleder Trude Carlsson forteller at to menn hadde barket sammen. Den ene var i midten av 20-åra, mens den andre var i slutten av 30-åra.

Den yngste av de involverte ble bortvist, mens mannen i slutten av 30-åra ble anmeldt for ordensforstyrrelse.

– Ingen ble skadet, sier Carlsson.

Søndag morgen twitret politiet om at de har tatt hånd om to hunder som løp uten sier i Overhalla. Politiet oppfordrer til å ta kontakt dersom du savner to hunder. Operasjonslederen vet ikke hvilken type rase det er snakk om.