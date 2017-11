Feiret nye statsborgere

STEINKJER: I år var det nye statsborgere fra 16 av fylkets kommuner som deltok; Fosnes, Grong, Inderøy, Leka, Namsos, Nærøy, Overhalla, Steinkjer, Verdal, Verran, Vikna, Frosta, Levanger, Leksvik, Meråker og Stjørdal.

Blant disse var blant annet Suzette Rian fra Filippinene, som kom til Norge for fem og et halvt år siden. Hun er bosatt i Overhalla hvor hun jobber i barnehage. Rian ble norsk statsborger i mars i år, og deltok under helgas markering.

Statsborgerseremonien markerer overgangen til norsk statsborgerskap. De fleste nye statsborgere i Nord-Trøndelag i 2017 kommer fra Eritrea.

– Statsborgerseremonien er ei høytidelig markering der våre nye statsborgere viser sin tilknytning til Norge, sier fungerende fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen som var seremonimester under helgas arrangement.