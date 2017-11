Her er vaskemaskina som utløste full utrykning til Ullvaren

NAMSOS: Da de rundet hushjørnet på den sene kveldsturen, hørte Robin Nekstad, Preben Berg og Maria Lamøy at det ulte fra innsida av bygget, som huser blant annet Rema Rock City i Vika.

– Vi var ute og gikk tur. Da vi kom rundt hjørnet på baksida merket de at de pep, sier Maria Lamøy og nikker mot kompisene Robin og Preben.

– Hva gjorde dere da?

– Jeg ringte først til helsevesenet – 113, som satte meg over til brannvesenet. Vi skjønte at det var brann på grunn av alarmen, sier Maria.

Mens de ventet på at brannvesenet skulle komme, sprang de to guttene og lyste inn gjennom vinduene, for å se hvor det eventuelt brant.

Men de så ingenting, fordi persiennene var trukket ned.

– Det kunne blitt ille, hvis det ikke hadde blitt oppdaget, og ikke minst at det var brannvarsling, mener trekløveret.

– I verste fall kunne hele bygget brent ned, hvis ingen hadde oppdaget det og det ikke var brannvarsling i bygget, legger de til.

Varslet av brannvakta

Mens røykdykkere går igjennom bygget natt til tirsdag, står Helge Aasen på parkeringsplassen på baksida sammen med blant andre Øystein og Borgny Tungseth.

– Jeg ble varslet fra brannvakta. Jeg dro hit for å finne ut hva det kunne være, sier Aasen, som drifter bygget.

– Hva så du da du kom?

– Egentlig så jeg ikke noe som helst før de åpnet døra inn til Rema-kontoret. Branndøra lukket seg heldigvis da alarmen ble utløst, sier Aasen og kikker inn i pauserommet der brannen startet.

– Dette kunne gått galt, hvis brannen fikk holde på lenge nok, sier han.

– Vi har nettopp – faktisk i forrrige uke – kontroll av brannvarslingssystemet. Når sånne ting skjer, viser det hvor viktig det er at varslinga fungerer. For det er mange som blir berørt, sier Aasen.

Han forteller at det er 30 næringsaktører som har tilhold i bygget i Vika.

– Får dette konsekvenser for drifta tirsdag?

– Nei, jeg tror ikke det.

– Da de siste ansatte dro klokka 2330 var ikke vaskemaskina på på vaskerommet. Den bruker ikke det om natta. Så det må ha gått innmari fort, sier Borgny Tungseth.

– Øystein sa at det sikkert var falsk alarm da han fikk beskjed om at alarmen hadde gått. Men når brannvesenet ringer, og de sier at det er oppdaget røyk, måtte vi kjøre hit, fortsetter hun.

– Det er antakelig mest røyk. Og ikke minst var det bra at branndøra inn til butikken gikk igjen, sier hun.

– Forhåpentlig har vi sluppet unna med røykskader, tilføyer Helge Aasen.

Vaskemaskin på spiserommet

– Vi fikk en brannalarm fra bygget, noe som gjorde at vi rykket ut. Da vi kom fram var det (brannen) ikke synlig fra utsida. Vi tok oss inn i bygget. Da vi åpnet døra, observerte vi røyk. Det var en god del røyk, sier Håvard Sæther, varabrannsjef.

– Røykdykkere lokaliserte at røyken kom fra ei vaskemaskin som sto i kjøkkenkroken på spiserommet i første etasje, fortsetter han.

Han trekker fram viktigheten av å ha et automatisk brannvarslingssystem.

– Her er det veldig bra sikret med brannalarm og veldig godt seksjonert, sier Sæther.

Politiet ble varslet klokka 23.55.

– Det startet som en automatisk brannvarsling. Vi fikk beskjed om å kjøre hit, sier Ola Laksnes Breistrand, politiets innsatsleder.

– Brannmannskapet lette ei god stund før de lokaliserte alarmen og hvor det brant. Brannvesenetgikk inn og fant ei vaskemaskin som var utbrent, legger han til.

– Hva skjer videre utover natta?

– Brannvesenet har ikke gitt fra seg stedet ennå. Men brannvesenets innsatsleder mener de har kontroll på brannen. Men ønsker å gjennomgå materialet først, svarer han.

Om brannen og røykutviklinga får konsekvenser for drifta i bygget, som har rundt 30 ulike aktører, tirsdag er for tidlig å si.

– Men vi må legge til rette for at det skal gå videre, sier politiets innsatsleder til NA i 01-tida.

– Nei, dette var guffent, jeg er helt skjelven, sier Borgny Tungseth.