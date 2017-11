Rykket ut til brann i vaskemaskin

Klokken 23.56 fikk nødetatene melding om røykutvikling i et bygg i Namsos.

Ellers har det vært stille og rolig natt til tirsdag, kan operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Ann Kristin Øie forteller tirsdag morgen.

Godteri på nett

På Namdalsavisa kan du lese om den nye nettbutikken som ble startet på Rørvik mandag. Det er landets første rene nettbutikk for godteri.

Her kan du også få med deg at ordførere i Namdalen avviser at de møtes i utrengsmål.

Hos Trønder-Avisa kan du lese hvordan det til slutt gikk med Ingvar Alstad som var med i høstens sesong av Jakten på kjærligheten.

Resten av verden

Aftenposten: Jusprofessor om SSB: - Siv Jensen har gått over streken.

VG: OBS-varsel for seks fylker – første snøfall i lavlandet på Østlandet.

Dagbladet: Storbritannias utenriksminister i trøbbel etter kommentar om britisk kvinne fengslet i Iran: - I normale tider ville han fått sparken.

Nullføre

Det er meldt litt lavere temperaturer i Namdalen i dag, melder yr.no. Varselet viser at kvikksølvet vil ligge på null grader flere steder. I Røyrvik kan temperaturen falle ned på seks minusgrader tirsdag ettermiddag.

- Økning til søraust stiv kuling utsatte steder. Stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag sør og søraust frisk bris utsatte steder. Etter hvert litt snø av og til, sludd og regn på kysten, skriver meteorologen i tekstvarselet tirsdag morgen.

Vegvesenet har intet ekstraordinært å melde tirsdag morgen. Trafikkmeldingene sjekker du her. (De har trøbbel med kartvisning nå, så linken er til reserveløsning).