Torsdag blir hele byen pyntet til jul

NAMSOS: Tirsdag spikret fagrådet for handel, service og kultur i Namsos næringsforening opplegget rundt årets største handelsaktivitet.

– Vi brukte siste helg godt. Nå er hele byen julepyntet, og vi ønsker folket velkommen til ei trivelig førjulstid, sier Jørn Opdahl.

Kickstart skjer torsdag ettermiddag, med tradisjonelt opplegg på Festplassen.

– Ordføreren kommer og foretar den høytidelige tenninga av julegrana. Så kommer elever fra Vestbyen skole, som skal synge julesanger for å sette de frammøtte i riktig stemning. Og så blir det trekning av gavekort blant alle de som møter opp, forteller leder i Næringsforeninga, Amund Lein.

Og det kan bli kamp om plassene – og gavekortene som skal trekkes.

– I fjor møtte det opp hundrevis da julegrana ble tent, minner Opdahl om.

Handelsaktører i hele midtbyen samt kjøpesentrene samarbeider om å legge forholdene best mulig til rette for ei trivelig julehandel for kundene.

– Vi håper de besøkende blir inspirert og kommer i julestemning når de besøker byen, legger Lein til.

– Hvor viktig er julehandelen for handelsnæringa totalt sett, hvis vi ser hele året under ett?

– Det er veldig bransjeavhengig. For enkelte – innen klær, sko og elektronikk, for eksempel – er jo julehandelen veldig avgjørende. Mens det for eksempel i møbelbransjen blir roligere tett opp mot høytida, sier Knut Rasmussen fra Bohus Hustad som er leder for fagrådet.

Starter tidligere

Og for alle som mener julehandelen starter bare tidligere og tidligere for hvert år; det stemmer nok ganske godt med virkeligheten.

– På grunn av Black Friday og kundekvelder går nok startskuddet for julehandelen tidligere enn før, sier Anniken Bruun Buvarp.

Ferske undersøkelser fra handelsorganisasjoner underbygger påstanden.

– 50 prosent av julehandelen i Norge foregår nå i november, opplyser Lein.

Næringsdrivende i Namsos tar høyde for dette, og smeller til med utvidet åpningstid på mange av butikkene allerede torsdag.

Søndagshandel

Og fram mot jul blir det flere dager hvor kundene har mulighet til å handle utenom vanlig åpningstid:

Black Friday 24. november – med tidligere åpning hos enkelte butikker

Søndagsåpne butikker 10. og 17. desember

Supertorsdag 21. desember

– Søndag 10. desember blir det aktiviteter på Festplassen med julenisse og gang rundt juletreet før butikkene åpner dørene, opplyser Lein.

Men selv om julehandelen starter tidligere, forventer Næringsforeninga fullt trøkk også helt inn til jula ringes inn.

– Fredag 22. desember kommer det sikkert til å bli helt hinsides i byen, spår lederen i Næringsforeninga.

Og til alle menn, som pleier å utsette julegavehandelen til siste liten:

– Ikke glem at julaften er på en søndag i år, sier Heidi Sævik.