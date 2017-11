Nå får Gartland høyhastighets fiberbredbånd inn i stua

GRONG: – Bredbåndskommunikasjon er i ferd med å bli en kritisk faktor for bosetting og næring. Det er en utfordring at det er noen som får og noen som ikke får, dermed risikerer vi at det utvikles et digitalt klasseskille i Norge. Derfor er slike prosjekter veldig viktige, sier adm. dir. i NTE Marked, Svein Olav Munkeby.

Utbygginga i Grong er et klassisk bygdefiberprosjekt, med samarbeid mellom kommune, lokale ildsjeler og NTE. Feltet har 65 husstander, og 52 av disse har allerede bestilt fiber.

– NTE har systematisk bygd fiber heim til trønderne i over ti år. På denne tida har vi vokst fra null til mer enn 40.000 husstander Trøndelag. Dette tilsvarer mer enn 100.000 kunder. Vi bygger videre for full kraft, og nå er det Gartland sin tur, sier Munkeby.