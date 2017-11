Nok en stille natt i Namdalen

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Øystein Sagen, har intet å melde fra Namdalen når avisa tar kontakt onsdag morgen.

– Det har vært veldig stille, kommenterer han.

Klar for langrennsåpning

Hos NA kan du i dag lese om libyggen Ole Jørgen Bruvoll som i disse dager gjør seg klar til sesongåpningen i langrenn på Beitostølen kommende helg.

Vi kan også melde om at det i desember legges ut 12 nye leiligheter for salg i Overhalla sentrum.

Trønder-Avisa melder i dag at dersom nivået på forslaget i samferdselplanen for Trøndelag følges, vil det ta 100 år før alle fylkesvegene i Nord-Trønedlag får asfalt.

Norge og verden

Aftenposten: Russland hevdet å ha fotobevis for at USA støtter IS i Syria. Bildene var hentet fra et dataspill.

VG: Norsk politi venter 107 dager på å ta overgrepsnedlastere

Dagbladet: Pengerotet på Slottet får konsekvenser: Pålegger kongens hoff å rapportere om arbeid på private eiendommer.

Været

Delvis skyet vær med nedbør ser ut til å prege Namdalen denne onsdagen. Kvikksølvet vil ligge mellom 3-5 grader de fleste steder, skal vi tro yr.no.

– Vestlig stiv eller sterk kuling utsatte steder, mot kvelden minkende til frisk bris, liten kuling nord for Trondheimsfjorden. Regnbyger, snøbyger i høyden. Utrygt for torden. Utover ettermiddagen avtagende bygeaktivitet, skriver meteorologen i tekstvarselet som også omhandler Møre og Romsdal onsdag morgen.

Skal du ferdes langs veien, kan det være greit å ta en titt på veimeldingene. De finner du som vanlig her.