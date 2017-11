Roald Dolmen har fått ny jobb – starter i NTS

KOLVEREID: Denne uka blir det klart at NTS ASA styrker konsernledelsen. Ved nyttår tiltrer Roald Dolmen den nyopprettede stillinga som leder for strategi og forretningsutvikling.

– Styrkinga av konsernledelsen er en naturlig følge av en betydelig utvidelse av virksomheten gjennom oppkjøpet av Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) og erklæringen av opsjonen i Fiskeldi Austfjarda på Island, sier adm.dir. Harry Bøe.

Tjente 166,9 millioner kroner siste kvartal Tjente 166,9 millioner kroner siste kvartal Børsnoterte NTS ASA hadde driftsinntekter på 387,0 millioner kroner i tredje kvartal.

NTS-gruppen har tatt steget fra å være en stor tjenesteleverandør til havbruksnæringa til å bli et helintegrert havbrukskonsern. I 3. kvartal i år økte konsernet sine inntekter fra 131,1 millioner kroner i 2016 til 387 millioner kroner. Driftsresultatet økte samtidig med 112,8 millioner kroner, til 166,9 millioner.

– Havbruksvirksomheten leverer svært gode resultater, og vil være svært viktig for NTS ASA også framover. Derfor styrker vi nå kompetansen og kapasiteten på dette området i konsernledelsen. Jeg er glad for at Roald Dolmen, med sin bakgrunn og erfaring, har takket ja til å bli en del av vårt strategiske lederteam, sier Bøe.

NTS Shipping utvider flåten med frysefartøy Flåten til NTS Shipping er nå utvidet med kjøl- og frysefartøyet MS Nordkinn.

Roald Dolmen har lang erfaring fra havbruksnæringa. 53-åringen fra Nærøy i Nord-Trøndelag startet karrieren i 1983 i det familieeide oppdrettsselskapet Damfisk, som senere ble en del av MNH. Dolmen har vært både daglig leder og produksjonsleder i Midt-Norsk Havbruk AS, hvor han de siste årene har hatt stillinga som prosjektleder med ansvar for selskapets satsing på Island og bygging av nytt settefiskanlegg på Osan i Nærøy.

– Dette blir en ny epoke. Jeg har jobbet med havbruk i hele mitt liv, men skal nå jobbe med å videreutvikle et helintegrert havbrukskonsern med vekstambisjoner. Det er en spennende oppgave jeg ser fram til å ta fatt på, uttaler Roald Dolmen.