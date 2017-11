Begrens antibiotika

Tenk deg følgende situasjon: Du får tannproblemer på slutten av uken, men selv om smertene blir stadig verre velger du å se det an og ikke oppsøke lege eller tannlege. På mandag har du dundrende hodepine, dessuten stor hevelse og tannbyll. Når du på mandag drar til tannlegen får du behandling og blir satt på antibiotika – hevelsen går ned og hodepinen forsvinner.

Men hva hvis antibiotikakuren ikke hadde virket? Tannlegen kan fortelle at da kunne betennelsen fra tanna i verste fall spredd seg fra tann til hjerne. Eller til hjerte. Eller spredd seg uhemmet i omkringliggende vev (på tannlegespråk kalt nekrotiserende fasciitt). Da kunne det du trodde bare litt tannverk faktisk blitt livstruende.

Situasjonen beskrevet over er hentet fra virkeligheten. Økningen av antibiotikaresistente bakterier er skremmende, og uten effektiv antibiotika står vi uten behandlingsmuligheter for vanlige plager som urinveisinfeksjon og tannverk.

Den 18.11. er det den europeiske antibio- tikadagen. Den norske tannlegeforening ønsker å øke oppmerksomheten rundt den store folkehelsemessige utfordringen med multiresistente bakterier.

Fakta er at hvis ikke helsepersonell, politikere og befolkningen tar grep, vil vi om ikke lenge ha kommet dithen at mange typer antibiotika ikke lenger virker og man faktisk risikerer alvorlige helsemessige konsekvenser, ja i verste fall miste livet, av infeksjoner som i dag er ufarlige.

Vi har alle et ansvar i å forhindre at dette skjer. Det gjør ved å ikke bruke antibiotika unødvendig. Det betyr at helsepersonell må forskrive mindre antibiotika, og befolkningen må ta forhåndsregler for å minske behovet for antibiotika og for å bremse spredningen av multiresistente bakterier.

I Skandinavia er helsepersonell veldig restriktive med å skrive ut antibiotika. Men det er man dessverre ikke alle steder i verden. På grunn av den store reiseaktiviteten til alle verdens hjørner har multiresistente bakterier også kommet til Norge. Og disse bakterier, der nesten ingen antibiotika hjelper lenger, kan du bli smittet av. Et eksempel er MRSA. Folk flest blir ikke syke av det og er bærere uten å vite om det, men MRSA er farlig når allmennhelsen er redusert fra før.

Det europeiske smittevernsenteret ECDC har utviklet seks retningslinjer for ansvarlig bruk av antibiotika:

1. Antibiotika skal kun forskrives av en lege (eller tannlege) som har undersøkt deg

• Forsøk aldri å kjøpe antibiotika uten resept.

• Spar aldri antibiotika for senere bruk.

• Bruk aldri antibiotika til overs fra tidligere behandlinger.

• Del aldri antibiotika med andre mennesker.

2. Antibiotika er ikke smertestillende, og kan ikke kurere alle sykdommer

• Antibiotika er bare effektivt mot bakterielle infeksjoner og kurerer ikke infeksjoner forårsaket av virus slik som forkjølelse eller influensa.

• Inntil 80 prosent av lunge-, øre-, nese- halsplager/sykdommer man får om høsten/vinteren er av viral opprinnelse, og antibiotika har dermed ingen effekt på disse.

3. Feil bruk av antibiotika, for eksempel mot forkjølelse, er ikke bare uten effekt, men kan forårsake bivirkninger.

4. Ta deg tid til å bli bedre

De fleste av sykdommene man får om høsten/vinteren vil kroppen klare å kurere selv i løpet av to uker så lenge kroppen får ro og hvile.

5. Spør om råd på apoteket

Apoteket kan gi deg råd om hvilke reseptfrie legemidler uten antibiotika som kan bidra til å lindre symptomer.

6. Hvis symptomene vedvarer, er det viktig at du oppsøker lege.

Ved alvorlige infeksjoner, slik som bakteriell lungebetennelse, vil legen forskrive antibiotika.