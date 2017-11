Butikkdama med det store smilet

Stolt namdaling? Ja, selvfølgelig er jeg stolt over å være fra Namdalen. Men kanskje er jeg om mulig enda mer stolt av Kongsmoen, sier Janne Lona med et stort smil.

Bygda innerst i Foldafjorden har vært heimen hennes i 42 år.

– Må vel nesten ha rett til å kalle meg skikkelig kongsmobygg etter hvert nå, sier hun.

I mange år har hun vært Kongs- moens egen Coop-dame. Alltid til tjeneste, og alltid blid.

– Det å jobbe på butikk, i hvert fall på butikken på Kongsmoen, er en fryd. I løpet av en dag er det utrolig mange flotte og trivelige folk innom. En ting er bygdefolket som er innom her flere ganger i uka. Det er selvfølgelig veldig utrolig bra, og de er ryggraden som får butikken til å holde seg oppe. I tillegg er det veldig mange som stopper her på veg forbi. Nye mennesker er innom hver dag, de handler litt og slår kanskje av en liten prat, sier hun.

Turistene

Den triveligste tida på året er når sommersesongen starter.

– Da kommer turistene. Både de som har tilhold her på Kongsmoen, og de som er på tur forbi. Mange har god tid, og vil gjerne slå av en prat. Opp igjennom årene har jeg fått livshistoria til et stort antall helt fremmede folk. Og har du tid, så er det veldig trivelig.

Men selvfølgelig er det mange dager at det er travelt. Varer som skal inn i hyllene, og ikke minst skal man gjøre det lille ekstra.

For noen år siden ble det satt opp en kaffekopp i tilknytning til butikken. Der er det stadig folk innom for å slå av en prat.

– To ganger i uka er det mye folk her. Tirsdagene er det strikkekaffe og på lørdagene sitter det folk på kaffekroken fra butikken åpner og til den stenger. De første er gjerne på plass når jeg åpner butikkdøra.

Disse dagene stiller gjerne den blide butikkdama opp med noe å bite i.

– Jeg har vel skjemt dem bort litt. Men det er jo veldig trivelig det også.

Tirsdagene er det varmmat, og lørdagene er det veldig ofte kaker eller vafler.

Slipper å kaste mat

– Det har blitt en liten tradisjon at når det har vært selskap eller feiringer i bygda der det har blitt mye kaker til overs, så kommer folk til butikken med det. Da har jeg noe å servere gjestene, og folk slipper å kaste mat.

Da vi var innom for å slå av en prat, satt det to karer på kaffekroken med et stykke marsipankake mellom seg.

Når Janne Lona får spørsmål om den fineste plassen i Namdalen, er hun ikke i tvil:

– Det er Kongsmoen. Her har vi alt vi trenger. Sjø, skog og fjell, og alt er innenfor spaseravstand. Siden jeg har blitt her i 42 år, tyder det på at jeg trives her, sier Janne Lona før hun haster videre for å få de siste varene på plass.