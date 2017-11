Brann ved Storsenteret slokket

NAMSOS: Politiet opplyste på Twitter at det var et branntilløp ved inngangen til Storsenteret – på yttersida.

– Det ble meldt om flammer under brygga på baksida av Storsenteret. Et av overbefalene som jobber til oss, bor like ved, rykket ut. Han så bare røyk. Det er ikke flammer nå, sier operatør Christina Wågan ved 110-sentralen.

Brannmannskap tok seg under brygga for å se hvor brannen startet.

– Ble Storsenteret evakuert?

– Ja, det stemmer. Det var ikke så mye folk der da alarmen gikk. Men så vidt meg bekjent gikk evakueringa rolig for seg, sier Wågan.

– Vi fikk beskjed om et branntilløp utenfor Namsos Storsenter. Brannvesenet rykket ut. Det var flammer under brygga på Storsenteret. Brannvesenet fikk raskt kontroll. For sikkerthets skyld ble området der det var branntilløp bløtlagt, sier operatør Vegard Håskjold.

Brannårsaken er foreløpig ikke kjent.

Storsenteret ble åpnet igjen da brannmannskapene var ferdig med jobben og ga klarsignal til det.