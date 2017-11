Laksetrailer veltet på Kongsmoen

KONGSMOEN: Traileren ligger på sida i grøfta langs Fylkesveg 17.

Christina Dahl kom kjørende ikke lenge etter at laksetraileren hadde veltet.

– Er det glatt på stedet?

– Jeg kjører selv med splitter nye vinterdekk på bilen, så jeg merket ikke noe til det. Men det sto to skrapebiler bak, som var på tur for å skrape på vegen. Det var tydelig at de hadde ikke vært i forkant, sier hun.

følge politiet har det ikke oppstått noen personskade.

– Han kjørte ut mot grøftekanten, og så ga jorda etter, så vidt vi forstår. Traileren ligger på siden, forteller operasjonsleder Lars Letnes i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Det er heller ingen trafikale problemer som følge av velten, melder politiet klokka 21.28.

Ifølge Dahl var det en bergingsbil på stedet da hun kom kjørende fredag kveld.