Med kniven på strupen...

Etter å ha bodd side om side med en ekte nordlending i mange år, har jeg blitt utsatt for det tildels kraftige vokabularet nordlendinger er kjent for. Det er sjelden jeg selv tar det i bruk, men i dag føler jeg et sterkt behov for akkurat det. Jeg er så jævlig forbannet. Det med god grunn.

Fosnesbudsjettet 2018 på sparebluss Slutt på skole på Salsnes Salsnes oppvekstsenter legges ned fra 1. august 2019 som en konsekvens av rådmannens budsjettforslag.

Nok en gang ser det ut til at Salsnes-samfunnet blir rammet av kommunens knallharde prioriteringer når det gjelder nedskjæring. Fosnes kommunes økonomi er på sparebluss, og det er med sylskarp kniv rådmannen går til verks når hun i budsjett- og økonomiplan for 2018/2019 foreslår stenging av Salsnes oppvekstsenter. Dette skal skje fem måneder før kommunesammenslåinga.

Først var det barnehagen som fikk smake på kniven, nå er det skolen sin tur. Samfunnet på Salsnes får kuttet grunnlaget for vekst og utvikling tvert av. Utfallet kjenner vi, avfolkning og tomme hus. Vi som er igjen må betale en skyhøy pris, ikke bare i kroner og øre, men også i form av å miste selve nerven i bygda vår.

Hvorfor har det blitt sånn? Årsakene er kanskje flere, men man kommer ikke unna de enorme kostnadene Fosnes kommune har påberopt seg, hvis Fyret skal nevnes. Hvem betaler bota? Jo, det vi som fortsatt holder liv i en ellers truet kommune når det gjelder fraflytting. Vi har blitt påtvunget en skyhøy eiendomsskatt, og den svir. For har tjenestene blitt bedre?

Svaret er NEI! Og nå ser det ut til at vi mister den aller viktigste tjenesten vi har i bygda vår, det er trist og det river i hjerterota.

Og er det ikke snodig at rådmannen ønsker å legge ned skolen bare fem måneder før kommunesammenslåingen? Det virker som et skittent spill, kassa er tom og det er muligens eneste utvei for å redde den skakkjørte økonomien.

Skolebarna fra Salsnes og Jøa hadde forrige uke en storslått forestilling i Fyret om helten Robin Hood. Dessverre er det ikke mye Robin Hood-aktig over forslaget om å stenge skolen på Salsnes. Heller tvert imot.

Lenge leve bygda!