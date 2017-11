Noen har hengt opp sitater fra Martin Luther på kirkedører i Namdalen

I løpet av natten har plakater med sitater fra Martin Luther blitt hengt opp på kirkedører i Namdalen.

Rapporter NA har fått bekrefter at disse er hengt opp på Kongsmoen, Overhalla og Høylandet.

Adressa kunne tidligere denne måneden melde om at det samme ble gjort på Nidarosdomen i Trondheim under festgudstjenesten, som markerte at det er 500 år siden Luther spikret opp sine 95 teser på en kirkedør i Wittenberg.

Plakatene i Namdalen er hengt opp med tape, på samme måte som på Nidarosdomen.

NA har lørdag fomiddag ikke lykkes med å få en kommentar fra Midtre Namdal kirkelige fellesråd om saken.